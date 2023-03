Lyt til artiklen

Vinterfrakke, varme vanter og varsomhed i trafikken.

Det er tre gode ting at huske, inden du kører hjemmefra mandag morgen.

Du er nemlig stået op til en mandag i vinterens tegn, hvor der er risiko for pletvis sne- og isglatte veje.

»Det er koldt. Ingen tvivl om det,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Wanner, på en mandag morgen, hvor der er målt ned til minus seks grader omkring Horsens.

Overskriften på vejrudsigten fra den nationale vejrtjeneste resten af mandagen er også vintervejr, og Hans Wanner understreger, at vi får en kold dag med både sne- og sludbyger.

»Snebygerne begynder i Nordsjælland og Vestjylland, men breder sig efterhånden til resten af landet. Bortset lige fra Nordjylland,« siger han.

Det er kolde luftstrømme fra Kattegat, der giver sne til Sjælland og tilsvarende strømme fra Nordsøen, der rammer Jylland.

Så hvis du er træt af sne, er det altså i det nordjyske, du skal ty til denne mandag.

I løbet af dagen sørger »nogen sol« dog for, at temperaturerne stiger, men mere end to til fem grader, skal vi ikke forvente, forudser meteorologen.

»Efterhånden som dagen skrider frem, får vi flere og flere sne- og sludbyger. Det bliver ikke lunt forårsvejr,« understreger han.

Mange af os tror, at forårsvejr skal være noget med flot sol og tocifrede temperaturer. Hans Wanner understreger dog, at det kolde og vinterlige vejr på denne årstid er helt normalt. Faktisk er det så almindeligt, at man har et navn for det.

»Det er slet ikke så mystisk. Vi kalder det for påskeøsten,« siger han og forklarer, at det dækker over det fænomen, der opstår, når kold og tør luft fra øst strømmer ind over Danmark i det tidlige forår.

Forudsætningen er et højtryk over Skandinavien og et lavtryk syd for Danmark. Det giver bidende koldt, klart, solrigt og blæsende vejr.

Det betyder, at vi i værste fald kan få vinterkulde langt ind i foråret.

»Det er slet ikke ualmindeligt. Det er sket masser af gange. Selvom vi tror, at foråret skal være lyst og varmt, så er det slet ikke så usædvanligt, at det er koldt. Det er kun usædvanligt, hvis det bliver ved i længere tid, og det er der ikke noget, der tyder på, at det gør,« beroliger han.