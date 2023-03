Lyt til artiklen

Vinterkulde eller lunt regnvejr?

Det er de to scenarier, vi vejrmæssigt kommer til at skifte mellem i denne uge.

Danmark ligger lige nu i et område, hvor varm og kold luft kæmper mod hinanden, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg.

Han forklarer, at det kolde og vinterlige forårsvejr er på retur, og efter en tirsdag med både glatte veje, spredte snebyger og køligere temperaturer, presser varmen sig på.

»Kold og klar luft blæser ned over landet, og vi kan få endnu et par snebyger lokalt, men vinteren aftager i løbet af dagen,« siger Martin Lindberg.

Tirsdagen tegner overordnet set til at blive mest tør og med både »masser af sol« og »en del skyer.«

»Tirsdagen begynder med masser af sol, men i løbet af dagen bliver det gradvist mere skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen kommer enkelte regn- eller sludbyger i den vestlige del af landet,« lyder det fra meteorologen.

Helt anderledes ser prognoserne for vejret ud onsdag og torsdag, hvor en front med regn passerer landet fra vest samtidig med, at varmere luft trænger ind over os fra sydvest.

Det giver både lunere og fugtigere vejr med op til 10 graders varme.

»Så er det slut med den kolde og tørre luft i denne omgang,« siger Martin Lindberg.

Natten til onsdag kommer der dog først slud- og regnbyger, inden varmen rigtig slår igennem i løbet af onsdagen.

»Den rigtig varme luft kommer torsdag, hvor prognoserne siger mellem otte og 14 grader. De højeste temperaturer kommer i den sydøstlige del af landet,« siger den vagthavende meteorolog, som dog afviser enhver tanke om stabilt forårsvejr.

Vintervejret er nemlig ikke gået helt i hi endnu, for sidst på ugen bliver det koldt igen.

»Kulden kommer tilbage i weekenden. Det er ret usikkert, hvor koldt det bliver, men vi får nattefrost. Med solens hjælp kan dagstemperaturen dog ligge mellem fem og ni grader, søndag måske omkring 10. Så der bliver ret store forskelle mellem dag og nat,« siger han og kommer med en enkelt opløftende slutbemærkning om weekendens vejr:

»Det ser ud til at kunne blive en flot søndag med relativt vindstille, klar luft og masser af sol. Det kan blive en flot dag.«