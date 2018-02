Dagen igennem har DMI varslet om koldt vintervejr over hele landet, og nu lader det så småt til, at sneen og det kolde vejr også har ramt københavnsområdet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Steen Rasmussen.

»Det har lige sluppet Fyn, og der falder i øjeblikket sne i den nordlige del af Jylland og på Sjælland, og det kommer det til at fortsætte med de næste to timer, indtil temperaturen stiger, og det slår hen i regn, hvor det meste af sneen formentlig vil smelte igen,« siger han og tilføjer:

»Men det kommer til at lægge sig i første omgang.«

Natten til mandag vil temperaturen ligeledes nærme sig frysepunktet, så der kan ifølge Steen Rasmussen godt være sne på vejene flere steder rundt om i landet mandag morgen, ligesom der også vil værd hård vind fra sydøst resten af søndagen og over natten.

Det blæsende vejr vil give forhøjet vandstand i forbindelse med højvande søndag aften.

'Et lavtryk over vestlige del af Nordsøen bevæger sig øst nordøst under uddybning og ventes over Skagerrak natten til mandag. Blæsten fra lavtrykket kommer for alvor søndag eftermiddag og aften, hvor vinden går om i sydvest og vest, og tiltager op til stormende kuling med kraftige vindstød. Ved vestvendte kyster kan der komme vindstød af stormstyrke. Den kraftig blæst tager langsomt af i løbet af aftenen og natten til mandag. Den meget blæst vil give forhøjet vandstand i forbindelse højvande søndag aften,' lød det tidligere søndag fra DMI.