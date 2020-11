Lørdag blev dagen, hvor der for første gang i vinterhalvåret 2020 dalede hvidt ned fra himlen.

Det kunne ses i Kalundborg, hvor man flere steder kunne se græs og jord dækket af et lag sne.

Det skriver TV 2 Vejret.

I alt faldt der mellem 2 og 3 centimeter.

Ifølge TV 2 Vejret kom sneen som en stor overraskelse, da deres prognoser ikke havde sne i sig. Det samme gør sig i øvrigt gældende for DMI's lørdagsprognose.

Ikke desto mindre har temperaturerne ligget omkring frysepunktet gennem hele lørdag, og derfor giver sneen alligevel fin mening, skriver TV 2 Vejret.

Og så til det oplagte spørgsmål: Kan vi se frem til yderligere sne?

Søndagens prognoser siger, at temperaturen kommer til at ligge mellem 2 og 6 grader. Desværre – i hvert fald for sneglade danskere – melder prognoserne ikke noget om sne for nuværende. Men det sagde prognoserne som sagt også lørdag.

Ifølge DMI's prognoser for december er der dog udsigt til koldere luftmasser, som kan give lidt sne i små glimt.

Det sagde Martin Lindberg, meteorolog ved DMI, onsdag til B.T.

»Jeg tror, at der er forudsætninger for, at der kommer sne et par gange i løbet af december, men det bliver kun liggende et halvt til et helt døgn,« sagde han og tilføjede:

»Selv om luften bliver koldere, så er temperaturerne i havene stadig højere end normalt, og når der blæser varm luft ind fra havet, så smelter sneen.«