Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er ikke længe til, at kalenderen viser 1. december og dermed signalerer både jul og vinter.

Det passer samtidig meget godt med vejret – for vinteren kryber også på den front nærmere.

Sådan lyder det i en vejropdatering fra meteorologerne Marielle Fournier og Frank Nielsen på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Først skal vi dog lige igennem en – ganske vist forholdsvis – mild tirsdag, hvor de sydvestlige og vestlige egne i perioder kan få regn frem til omkring middagstid.

Ellers er der mest skyer og måske en enkelt lokal byge på programmet, mens temperaturen står til at ende mellem fire og seks grader i dagtimerne og mellem to og fire grader i nattetimerne.

Derefter ser det også ud til at være ovre med det milde vejr.

For onsdag vil der strømme koldere luft ind over os fra øst som følge af et stort lavtryk over Rusland, som med tiden breder sig mod vest og dermed ind over Nordskandinavien.

Det kan få nattefrosten til at vente tilbage og få dagstemperaturen til at falde:

»Vinterligt vejr ser således ud til at nærme sig i løbet af ugen, samtidig med at kalenderens første vintermåned også nærmer sig sin begyndelse,« lyder det fra meteorologerne, som kommer med en særlig opfordring til bilisterne:

»Har man endnu ikke fået skiftet til vinterdæk på bilen, kan det derfor være en god idé at gøre det snart.«