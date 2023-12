Skyet og sne.

Sådan ser vejrudsigten ud for de kommende dage, hvis vi skal koge det ned til ganske få ord.

Vintervejret fortsætter nemlig lidt endnu, og mandag aften bevæger et nyt snevejr sig ind over landet.

Et vejrkort fra DMI viser tydeligt, hvor bygerne ventes at falde de kommende timer.

Et område med lidt sne eller slud breder sig fra de sydvestlige egne langsomt mod nordøst. Se her hvor langt snevejret er nået: https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/pbcYW1Ho8a — DMI (@dmidk) December 4, 2023

»Der er lidt mere sne på vej til de sydvestlige dele af landet, og i morgen (tirsdag, red.) bevæger snevejret sig i løbet af dagen mod nordøst og bliver lidt mere udbredt.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg, som dog understreger, at det slet ikke bliver i de samme mængder, vi har set de seneste dage.

»Vi får ikke de store mængder. Jeg vil tro, at der falder op til to centimeter i første omgang og yderligere et par centimeter natten til onsdag,« siger han.

Snevejret breder sig altså tirsdag fra de sydlige egne, Sønderjylland, det sydlige Fyn og Lolland, og i løbet af tirsdag aften når det også den sydlige del af Sjælland, resten og Fyn, Aarhus-området og det centrale Jylland.

Men selvom vintervejret fortsætter på lidt lavere blus, forsikrer Martin Lindberg samtidig, at det også bliver lidt mildere, end vi har været vant til de seneste dage.

»Der bliver meget lidt forskel på temperaturerne om dagen og om natten. De kommer til at ligge mellem to graders varme og to graders frost,« siger han.

Noget egentligt vejrskifte, er der dog ikke udsigt til i DMIs syvdøgns prognose.