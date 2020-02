Der er risiko for, at der skal holdes på hat og briller, når et kraftigt lavtryk fra søndag rammer Danmark.

Faktisk bliver det så voldsomt, at DMI varsler om potentielle, lokale vindstød af orkanstyrke.

Man kan dog endnu ikke med sikkerhed sige, hvor den voldsomme blæst vil ramme.

Men lige nu melder DMI's varsel, at det er den vestlige og nordlige den af Jylland, der står til at blive ramt.

»Lavtrykket passerer over Skotland og Norskehavet, og det vil få det til at blæse kraftigt op. Der kan komme vindstød af stormstyrke og altså også lokalt af orkanstyrke,« oplyser Erik Hansen, der er vagthavende meterolog hos DMI.

På Beaufort-skalaen, som er den måleskala, vi anvender herhjemme, er orkan trin 12 ud af 12 mulige. Storm er 10, mens 7 er stiv kuling.

DMI har vurderet, at der er risiko for voldsomt vejr i områderne omkring Frederikshavn, Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Thisted, Morsø, Skive, Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Varde og Tønder.

I et varsel, som DMI har lagt på instituttets hjemmeside, gøres det dog klart, at der er en vis usikkerhed forbundet med en prognose, der går så langt frem.

'Prognoserne kan derfor ændre sig til en decideret storm i middelvinden, men omvendt kan der også skrues ned for vinden. Det er også usikkert præcist hvilke dele af landet, der bliver hårdest ramt af de kraftige vinde,' skriver DMI og fortsætter:

'I første omgang har vi grafisk kun angivet den vestligste del af landet som en risikozone, men dette område kan ændre sig, når nye prognoser tikker ind.'

For dem, der drømmer om sne i disse dage, kan B.T. desuden oplyse, at DMI ikke på nogen af deres prognoser vurderer, at Danmark inden for en overskuelig fremtid kan blive dækket af et hvidt snetæppe.

Desværre.