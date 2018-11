Onsdag bliver endnu en dag, hvor det for de fleste danskere vil føles, som om temperaturen er omkring frysepunktet.

Det er den dog langtfra.

Temperaturen onsdag kommer til at ligge på fem-seks grader, men det bliver ødelagt af vinden, fortæller vagtchef Anja Bodholdt fra DMI.

»Vi har en frisk østenvind, som gør, at de her fem-seks grader vil føles som om, at vi er omkring frysepunktet,« siger hun.

De østvendte kyster er naturligt mest udsat for østenvinden, men:

»Der er også frisk vind over land i det meste af Danmark,« siger Anja Bodholdt.

Det er det samme mønster, som vi så tirsdag, hvor plusgrader også blev spoleret af en frisk vind.

Onsdag kommer også til at minde om tirsdag i forhold til mængden af sol og skyer.

»Det kommer til at ligne det, vi så i går med perioder med skyer og perioder, hvor solen kommer frem.«

Endnu en dag med frisk østenvind som gør at de 5-6 grader vil føles som temperaturer omkring frysepunktet samt en blanding af sol og skyer — DMI (@dmidk) November 21, 2018

Men hvad med snevejret? Det spørger mange om, når der står november og december i kalenderen.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at det er lige op over.

»Det ser ud som om, at der op til af weekenden kommer noget nattefrost, men der er ikke noget nedbør på vej,« siger Anja Bodholdt, vagtchef ved DMI.