Vejret i maj-måned kan nemt gå hen at slå en over 100 år gammel rekord

Det danske vejr er nemlig usædvanligt varmt, og alene i første halvdel af maj har vi ind til nu haft fem dage sommer dage – dage med over 25 grader.

Faktisk har maj været så varm, at den kan gå hen at blive den varmeste siden slutningen af 1800-tallet, skriver TV2.

Gennemsnitstemperaturen i Danmark har for årets for første halvdel af sidste forårsmåned nemlig ligget på 12,9 grader, og det tæller altså både nat og dag. Normalt ligger gennemsnitstemperaturen på 10,8 grader for hele måneden, og den sidste del af maj er notorisk varmere.

Den varmeste maj, som nogensinde er mål, er tilbage fra 1889, hvor gennemsnitstemperaturen lå på 13,8 grader. Det år blev der også målt hele 30 grader nær Hundstrup på Fyn ifølge TV2s oplysninger.

Den anden varmeste maj var i 1947 med 13,4 grader. Maj-måned i 1993 og 2016 indeholdt en gennemsnitstemperatur på 12,9 grader og indtager anden- og tredjepladsen over de varmeste maj’er. Og det er altså det samme som denne måned ind til nu har indeholdt.

Vejrprognoserne fortsætter med at indeholde høje temperaturer i den resterende del af måneden, derfor er der gode chancer for, at gennemsnitstemperaturen stiger i den sidste del.