»Der kom et ordentligt lyn og brag efter og det tog strømmen i en del huse.«

Det fortæller vagthavende ved Nordsjællands Brandvæsen, Kim Breum Welle, til B.T.

Tirsdag aften vælter regnen ned flere steder i Danmark. Især ved Espergærde, hvor regnen også fik selskab af lyn.

Et af dem valgte at slå ned i et stråtagshus. Og det fik ikke kun konsekvenser for det ene hus, men også en række andre, der stod uden strøm, det kan Kim Breum Welle fortælle til B.T.

Vagtchefen ved Nordsjællands politi, David Eckert, fortæller til B.T at både politiet og brandvæsnet har været til stede ude på adressen.

Heldigvis skete der ikke andet, end at strømmen gik i flere huse, og den er de fleste steder tilbage igen.

DMI har i aften også varslet kraftig regn i København og Nordsjælland, og man må i sandhed sige at Espergærde fik lov til at smage på det her til aften.