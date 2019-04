Lørdag smiler påskesolen igen til hele Danmark, og det har givet sommerlig varme midt på dagen.

Men pudsigt nok er netop det flotte forårsvejr også årsag til, at det var bidende koldt her til morgen flere steder.

Ja, så koldt at temperaturen i Isenvad i Midtjylland nåede ned på minus 2,4 grader ved 6.40-tiden lørdag morgen.

Klokken 15.50 blev der derimod målt hele 19,7 grader samme sted.

Det svarer til en temperaturstigning på intet mindre end 22,1 grader - på blot ni timer.

Men hvordan kan det være, at temperaturen svinger så meget her i påsken?

»Vi ser generelt de største temperaturforskelle her om foråret, og netop i disse dage er betingelserne for store udsving helt optimale« siger Henning Gisselø.

For at temperaturen kan svinge så meget, som man har oplevet i Isenvad og flere andre steder i det midtjyske, skal både nætterne og dagene have en vis længde, forklarer DMI's vagthavende meteorolog.

»Nætterne skal være tilstrækkelig lange til at varmen kan nå at stige til vejrs, og dagene skal være lange nok til, at solen kan nå at afgive nok varme til at temperaturen igen stiger voldsomt,« forklarer han.

Men det er i sig selv ikke nok.

For at temperaturen kan skifte fra vinterlig morgenkulde til sommerlig varme midt på dagen, skal det være skyfrit og vindstille.

»Det er netop de betingelser, vi har haft natten til lørdag og i løbet af eftermiddagen,« siger Henning Gisselø.

Usædvanligt

Endnu en solrig dag som fortsætter til solen går ned. Solen og den tørre luft har dog sat tørkeindekset på himmelflugt, vi er nu mange steder oppe i den høje kategori, så pas på åben ild ude i naturen. #brandfare pic.twitter.com/YkTKS7IuLD — DMI (@dmidk) 20. april 2019

»Hvis det havde været skyet, ville skyerne have holdt på varmen om natten, men forhindret solen i at varme luften lige så meget op i løbet af dagen, mens køligere havluft vil blive blæst ind over land, hvis der havde været mere vind,« fortsætter han.

Selvom det er normalt med store temperaturudsving om foråret, er det, borgerne i Isenvad har oplevet lørdag, usædvanligt.

»Så store udsving ser vi ikke så tit, men rekord er det dog mig bekendt ikke,« siger Henning Gisselø.

Men det usædvanlige scenario ser faktisk ud til at gentage sig påskesøndag.

Også i nat kan temperaturen nå ned omkring frysepunktet, mens det flotte solskinsvejr presser temperaturen op i nærheden af de 20 grader søndag.

Forskellene vil være størst inde i landet - som eksempelvis i netop Isenvad i Midtjylland.

Det flotte solskinsvejr giver dog også udfordringer.

På grund af de nu mange dage i træk uden nedbør advarer DMI nu mod at åbne ild i naturen.