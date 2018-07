Der er knastørt i Danmark.

Det er ingen i tvivl om efter to måneders decideret tørke i hele landet, og nu kan man også visuelt danne sig et indtryk af, hvor store konsekvenser, den manglende regn egentlig har fået for vores land.

Den europæiske rumfartsorganisation (ESA) har venligst lagt satellitbilleder ud til fri afbenyttelse, og de giver uomtvistelige beviser for, at Danmark ser helt anderledes ud fra rummet på grund af tørken.

Her ses Sjælland og nærliggende områder henholdsvis 5. maj og 16. juli.

Hos DMI kommer det ikke bag på meteorolog Henning Gisselø, at varme og tørke har sat sit præg. Og han understreger, at det bliver værre, før det bliver bedre.

» Tørken fortsætter i hvert fald en måned endnu. Der kan godt komme byger som, som vi har set tidligere i denne uge. Det er ganske lokalt, at der kommer mange mm. regn, og det afhjælper selvfølgelig tørken lige der. Men resten af landet får ikke gavn af det«, siger han til B.T.

»Landsdækkende er der ikke noget, der tyder på et vejrskifte i den kommende måned ifølge vores prognoser«, siger meteorologen.

DMI kalder officielt den danske tørke for 'ekstrem', og det forstår man godt, når man kigger på instituttets tørkeindeks, som har været i brug siden 2005:

Næsten alle dele af landet har torsdag 19. juni indeks 9 eller 10, som er det højeste. (Foto: DMI) Vis mere Næsten alle dele af landet har torsdag 19. juni indeks 9 eller 10, som er det højeste. (Foto: DMI)

Naturelskere, landmænd og haveeejere må væbne sig med tålmodighed, og håbe på uventede skybrud. Men der skal meget til at få bugt med en tørke, oplyser DMI.

»(Der er) ingen umiddelbare forventninger til, at tørkeniveauet kommer til at falde drastisk inden for de næste uger. Skal man for alvor bryde tørken, skal der på landsplan falde omkring 40 mm nedbør eller 40 liter pr. kvadratmeter. Det svarer til ca. 60 % af julis normalnedbør«, skriver DMI.