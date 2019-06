Hvis man er stor fan af et voldsomt lunt sommervejr, så er det er med at nyde dagen i dag. Det begynder nemlig lynhurtigt at gå ned ad bakke.

Det er varme fra Tyskland, der onsdag smitter af på Danmark og flere steder giver temperaturer på helt op mod 30 grader.

Det er især Sønderjylland og de øvrige syd- og østlige egne, der skal proppe godt med solcreme på huden, fortæller Klaus Larsen, vagthavende ved DMI.

Allerede fra i eftermiddag får regn og tordenbyger dog temperaturene til at dale godt og grundigt.

»Der kommer byger ud på eftermiddagen og aftenen, og så ryger temperaturerne ned på omkring de 20 grader resten af ugen,« siger Klaus Larsen og fortsætter:

»Så hvis man er en af dem, der kan lide meget varme, så er det i dag, man skal ud at nyde den.«

Ifølge Klaus Larsen vil der de næste par dage komme en smule regn, hvorefter vi går ind i en mere tør periode.

»Når regnen og tordenbygerne er passeret i løbet af aftenen og natten, vil der højst være lidt smådrypperi de næste par dage, og så skulle det gerne blive mere tørt.«

Fredag og lørdag vil temperaturerne dale helt ned til mellem 15-20 grader.

Søndag vil de få et lille nøk opad og ligge på mellem 17-22 grader, men herefter burde det begynde at blive mere sommerligt igen.

»Det ser ud til at temperaturerne vil stige igen fra næste uge af,« siger Klaus Larsen og fortsætter:

»Men man skal huske på, at der på trods af de lavere temperaturer stadig vil være masser af sol i denne uge.«