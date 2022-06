Lyt til artiklen

Det er den tid på måneden.

Natten til onsdag vil der være fuldmåne, men hvis man planlægger en tur ud i natten, vil man nok opdage, at månen er usædvanlig stor.

Det oplyser DMI.

Det skyldes, at det i aften er fuldmåne, og derudover er det også supermåne.

Supermåner opstår en til tre gange om året, når månen står tæt på jorden. Ved supermåne fylder månen cirka 7 procent mere og lyser cirka 16 procent stærkere.

Månen befinder sig i aften cirka 357.000 kilometer fra jorden, den står op i øst cirka klokken 23 og går ned igen cirka kl. 4, det er kort tid inden solopgang, som er cirka 30 min senere.

De bedste chancer for at opleve supermånen vil være i det sønderjyske eller på Bornholm.

Her er der gode muligheder for længere perioder med klart vejr. I resten af landet bliver det højst til et par glimt ind i mellem alle skyerne.

Sidste gang, der var supermåne, var tilbage i februar.

Men dengang var det ikke noget prangende syn.

Det var det nemlig mest sandsynligt, at du slet ikke kunne se forskel på supermånen, og hvilken som helst anden dag med fuldmåne.

»De er i bund og grund ens,« lød det fra Patrick Hartigan, der er astrofysiker på Rice University i Houston.

»Du kan måske se forskellen fra en almindelig fuldmåne, hvis du har for vane at kigge meget på fuldmåner,« fortsatte han.