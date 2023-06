Skønt sommervejr eller katastrofal tørke?

Holdningerne til vejret i disse dage afhænger helt af, om du er til strand og badeshorts eller afhængig af at få vand til afgrøderne.

Sikkert er det dog, at det varme og solrige junivejr fortsætter en rum tid endnu, og den vagthavende meteorolog hos DMI lover endnu mere tørt vejr med masser af sol.

»Faktisk ser det ud til, at det bliver lidt varmere i løbet af næste uge – især i den vestlige del af landet,« fortæller Mette Zhang.

Temperaturerne kommer overordnet set stadig til at ligge mellem 19 og 25 grader den kommende uges tid, men højtrykket over De Britiske Øer flytter sig mod øst til det vestlige Rusland.

På vore hjemlige breddegrader betyder det, at de varmeste temperaturer flytter sig fra det østlige Danmark til vest, forklarer meteorologen.

»Hidtil har det været varmest i de østlige egne, men nu bliver det varmest i vest,« siger hun og tilføjer, at det betyder 25 plus primært i Vestjylland, på Vestsjælland og på det vestlige Lolland.

»Jo længere luften bevæger sig over land, jo mere varme samler den,« siger Mette Zhang.

Hun råder derfor strandløverne til at finde en vestvendt kyst, da solbadningen ved østvendte kyster de næste dage godt kan føles »lidt køligt.«

Det skyldes ikke mindst, at det blæser op på ugens sidste dage. Fredag og lørdag viser prognoserne frisk til hård vind.

»Har man en båd og skal på vandet i weekenden, skal man være opmærksom på, at det nok er lidt mere blæsende, end man lige regner med,« siger den vagthavende meteorolog.

Og så er der – måske – et lille tegn på regn i horisonten, men det er så usikkert og i givet fald så få millimeter, at trængte landmand og haveejere med nyplantede hække ikke skal glæde sig for tidligt.

»Sidst i næste uge kan der nærme sig noget regn fra sydøst. Det er meget, meget usikkert, så jeg vil ikke give forhåbninger om noget som helst, og det bliver i hvert fald ikke ret store mængder,« siger Mette Zhang.