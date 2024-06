Køligt. Ustabilt. Blæsende. Ustadigt.

Det er ikke ligefrem opmuntrende læsning, man finder i den seneste prognose hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Der kan man nemlig i en vejrkommentar udarbejdet af meteorologen Erik Hansen læse, at weekendens vejr bliver en lidt trist omgang.

Det skyldes ikke mindst, at et lavtryk, som befinder sig over Norskehavet, langsomt bevæger sig ind over den sydlige del af den Skandinaviske Halvø.

Og der »forventes det at blive liggende de næste mange dage«, forklarer Erik Hansen.

»Det sender kølig og ustabil luft ind over Danmark og giver os ustadigt sommervejr med byger og en frontpassage til weekenden,« lyder det i vejrkommentaren.

Fredag kan der ligefrem komme byger, der kan være med hagl og torden, mens temperaturen ser ud til at ende mellem 13 og 17 grader.

»Lørdag passerer en koldfront landet vestfra, og den vil en overgang give regn de fleste steder,« forklarer Erik Hansen.

Ser vi frem mod søndag, kan der også komme byger, men dog også lidt sol. Derudover kan det blive ret blæsende.