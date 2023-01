Lyt til artiklen

Det nye år er begyndt særdeles regnfyldt – og det fortsætter sådan.

Dog ser det også ud til, at vi ganske snart kan få en dag, som giver os en pause fra det med både solskin og tørvejr.

Det oplyser den vagthavende meteorolog Klaus Larsen i en vejropdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

»Regn, regn og mere regn, det har været hovedoverskriften for vejret i januar indtil videre,« indleder han med at forklare.

Hen over årets første ti dage er der sammenlagt faldet mere regn, end der gennemsnitligt plejer at dryppe ned over os i hele januar måned.

»De næste mange dage fortsætter vejret i samme spor, dog kan nedbøren efterhånden også falde som slud eller tøsne,« fortæller Klaus Larsen.

Han forklarer, at det omfattende regnvejr skyldes et lavtryk og dertilhørende fronter, som ligger på række og venter ude over Atlanterhavet:

»Hele perlerækken fortsætter med at have kurs mod Danmark,« siger han.

Det ser dog – som nævnt i indledningen – også ud til, at vi kan få en dag med pause fra regnen.

Nemlig på lørdag:

»Lige nu ser det ud til, at vi lørdag kan få et lille afbræk med sol og tørt vejr,« forklarer meteorologen i sin vejropdatering.