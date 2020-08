Meget af sommeren har vejrmæssigt været en skuffelse for mange med regn, grå himmel og blæst. Det bliver for alvor indhentet nu.

»Danmark bliver en bageovn,« Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Det seneste vejrkort er decideret blodrødt og viser temperaturer på mellem 30-32 grader i hele landet.

»Der kommer ikke til at være meget vind, så det vil føles meget varmt.«

Det vil en tand kølige ved kysterne med pålandsvind.

I Holbæk målte man torsdag lidt over 30 grader, hvilket er sommerens varmeste temperatur. Den rekord ser ud til at blive slået før weekenden er omme.

»Vi tror faktisk, at vi vil skue mere op for temperaturen lørdag. Den ekstreme temperatur topper her i weekenden,« siger Jesper Eriksen.

Trods, hvad der tyder på en landsdækkende hedebølge, og en brændende sol, så kommer vi trods alt ikke i nærheden af Danmarks varmerekord på 36,4 grader tilbage fra august 1975.

Skal vi højere op i dag? - Torsdag nåede temp. flere steder over 30 grader. Holbæk 30,8 grader – noget tyder på i eftermiddag lokalt 32 grader. Temp. under 25, findes ved kyster med pålandsvind. Vinden vil de fleste steder kommer fra sydøst og øst. https://t.co/v6OzD9HQGy pic.twitter.com/p3WvfHJElU — DMI (@dmidk) August 7, 2020

DMI definerer en hedebølge ved, at temperaturen overstiger 28 grader tre dage i streg.

Fredag bliver solrig med over 25 grader det meste landet. Det bliver uden den store vind eller for mange skyer, hvorfor det er vigtigt at huske solcremen, hvis man skal du og nyde sommervejret.

Har man behov for at blive kølet af i weekenden, så kan en dukkert i havet på en af landets mange smukke strande anbefales.

På grund af en langt fra solrig juli er vandtemperaturen stadig forholdsvis kølig.

»Vandet er stadig mærket af den kølige og blæsende juli, så det ligger nok på omkring 17-20 grader.«

Kigger vi ind i næste uge, så bliver det ikke lige så varmt som i weekenden, hvor hedebølgen kulminerer, men det gode vejr fortsætter.

Her kan man de fleste steder i landet forvente mellem 23-29 grader, hvilket gør det en tand mere udholdeligt for de mange børn og unge, som mandag vender tilbage til skolebænken.