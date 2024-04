Vi har efterhånden vænnet os til det, og nu sker det igen: En front skal passere Danmark – og vil gøre dele af fredagen til en plaskvåd fornøjelse. Hvis man da kan bruge det ord.

Men væbner du dig med lidt tålmodighed, ser det helt anderledes ud.

»Efter en særdeles våd start på april måned, er det endnu for tidligt at pakke regntøj og paraply væk,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Fredagen begynder ellers mest tørt, men et nyt frontsystem truer vestfra og vil i løbet af dagen og aftenen passere landet.

Der vil være en hel del regn til hele landet.

Lørdag får vi derimod noget af et vejrskifte.

Det bliver både varmere, og så holder det – stort set – tørt.

»Temperaturen kommer også op mellem 13 og 18 grader, i Sønderjylland lokalt måske lidt varmere,« lyder det fra Hans Peter Wandler.

Tidligere på ugen så det også ud til, at søndag ville blive en flot og tør dag, men nu tyder det ifølge DMI på, at en svag koldfront vil bevæge sig ind over især den vestlige del af landet.

Den vil give mere af den regn, som vi allerede har fået mere af siden månedsskiftet, end der plejer at komme i hele april måned.

Fredag forventer DMI, at der vil falde yderlige mellem ti og 25 millimeter regn over hele landet – lokalt kan der endda falde endnu mere.

Det kan give udfordringer, idet jorden allerede er godt våd, og vandløb og åer godt fyldte efter den våde start på måneden.

»Vi forventer derfor, at yderligere 15-25 mm kan give lokale problemer med oversvømmelser i terrænlavninger og langs vandløbene,« lyder det fra Hans Peter Wandler.