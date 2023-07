Et kig i troposfæren, som er det nederste lag af Jordens atmosfære, kan afsløre en del om, hvordan vejret kommer til at blive den kommende tid.

Og det er ikke just godt nyt for de sol- og sommerhungrende danskere.

I en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside forklarer meteorolog Henning Gisselø, at vi er inde i en periode med ustadigt sommervejr:

»Vi er nu godt og grundigt havnet i det mere eller mindre fastlåste vejrregime, som giver ustadigt sommervejr i Danmark,« lyder hans beskrivelse.

Den kommende tid vil lavtryk og fronter drive 'regelmæssigt' ind fra vest og sydvest – og kun kortvarigt blive afbrudt af opklaring og plads til solen.

»Kigger man op i troposfæren viser det sig, at strømningen i cirka fem kilometer højde i øjeblikket konstant løber fra vest og sydvest ind over Vesteuropa. Det er denne strømning, som i høj grad dirigerer lavtryk og fronter hen over Danmark,« forklarer Henning Gisselø i sin vejrkommentar:

»Luften hentes ude over Atlanterhavet og er derfor fugtig og samtidig gerne ustabil. Det er derfor ikke så underligt, at vi får meget nedbør, som i nogle tilfælde falder som kraftige tordenbyger med risiko for skybrud.«

Går du rundt og håber på, at det snart skifter til mere sol og varme, er der desværre også dårligt nyt til dig.

Ifølge meteorologen er der ikke udsigt til, at det strømningsmønster, vi ser lige nu, snart kommer til at ændre sig markant.