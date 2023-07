Skoleeleverne går på ferie – og det ustadige sommervejr begynder.

Lyder det som noget, vi har oplevet før?

Under alle omstændigheder bliver det tilfældet for sommeren 2023.

For efter en forsommer med bragende sol og ikke en dråbe regn er det et noget anderledes sommervejr, vi skal til at vænne os til den kommende tid.

Til glæde for de mange landmænd og haveejere, der tørster efter vand, men nok også til en smule ærgrelse for campister og sommerhusfolket for ikke at tale om de tusindvis, der lige nu ligger i telt på Roskilde Festival.

Den første uge af juli ser nemlig ud til at byde på det, meteorologerne ynder at kalde »klassisk dansk sommervejr.«

Det vil kort og godt sige mere ustabilt vejr med både skyer, regn og byger, men heldigvis også med kig til solen fra tid til anden. Temperaturmæssigt bliver det også noget mere beskedne tal, der bliver tale om.

De fleste steder vil termometeret ikke komme over 23 grader de kommende dage.

»Vi får mere omskifteligt vejr,« fastslår vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen.

Torsdag bliver oplevelsen af vejret helt afhængig af, hvor i landet du befinder dig, forklarer han:

»Fronten kommer ind vestfra, og det giver lidt forskel hen over landet. Vi får en del skyer de fleste steder, men på Bornholm kan de glæde sig over en flot dag med 25 grader,« fortæller Erik Hansen og tilføjer, at resten af landet må nøjes med mellem 18 og 23 grader.

I eftermiddagstimerne begynder det at regne i den vestlige del af landet, og fronten bevæger sig mod øst i løbet af natten.

»Fra torsdag eftermiddag til fredag morgen vil de fleste få noget vand. Det kan godt give nogle millimeter,« siger han.

Fredagen tegner til gengæld til at blive en pæn dag med sol og tørt vejr, 18-22 grader og ikke meget vind.

Men så sker der noget…

»Weekenden ser noget mere broget ud,« indleder meteorologen, som ikke tøver med at kalde vejret lørdag og søndag »halvkedeligt.«

Det vil med andre ord sige en lørdag med et »større frontsystem med udbredt regn.«

»En tør start på dagen mod øst, men i løbet af dagen er der regn til hele landet,« siger Erik Hansen.

Søndagen bliver forholdsvis blæsende med frisk vind og byger i hele landet.

Det ustadige og ustabile sommervejr fortsætter ind i næste uge.

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. For som den vagthavende meteorolog konkluderer:

»Vi har et stort efterslæb af nedbør, som vi får rettet lidt op på.«