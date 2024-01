Hvis du har bevæget dig på gader og stræder de sidste par dage, har du garanteret oplevet, at din bil ikke har haft greb på vejen, eller at du har været ved at ende på alle fire.

For at bekæmpe netop de situationer bliver vejsalt brugt i stor stil, men når frosten tager til, så kan vejsalt ikke længere smelte isen.

Det skriver TV 2.

»Hvis vi tænker 10-12 graders frost, så hjælper det ikke mere,« fortæller Lillian Skytte, ph.d. i kemi ved SDU, til TV 2.

Det kan altså betyde, at vejene på trods af vejsaltet bliver omdannet til skøjtebaner og derfor ikke er sikre at køre på.

I værste tilfælde bliver politiet nødt til at lukke veje af, fortæller Vejdirektoratet til mediet.

Vejdirektoratet, der står for at salte motorveje, broer og de større landeveje, bruger derfor meget mere salt i de kommende dage for at sikre kørebanerne.

Faktisk hele tre til fire gange så meget, som de plejer, skriver TV 2.

Det voldsomt kolde vejr vil forsætte ind i næste uge, oplyste DMI til B.T. tidligere lørdag.

Der går nemlig nogle dage, før danskerne igen kan se frem til bare lidt varmere vejr.

»Lørdag bliver en kold nat med 5-15 graders frost, hvor det lokalt kan blive endnu koldere,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, og tilføjer:

»Det er meget hård nattefrost, men om dagen kan vi lokalt klemme os over frysepunktet.«