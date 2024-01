At kalde det for kongevejr, vil nok være at stramme den.

Men dårligt bliver det nu heller ikke.

Emnet er vejret, som DMI er klar med en forudsigelse af op til tronskiftet søndag i København, hvor tusindvis af danskere skal på gaden.

»Den gode nyhed er, at det bliver tørvejr. Og hvis man er heldig, kan der også komme lidt opbrud i skyerne og et kig til solen over København i løbet af eftermiddagen. Men det bliver primært ret så skyet.« siger Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Men vil man ud at vifte med det danske flag i hovedstadens gader, skal man klæde sig fornuftigt på – også selvom det er plusgrader.

»Der kommer til at blæse en jævn vind, og med temperaturer på to til tre graders varme, kommer det til at føles koldt, så man skal have godt med tøj på,« siger meteorologen.

Søndag aften vil der være et stort fyrværkeri i Tivoli til ære for den nye konge.

»Der kan godt komme en enkelt snebyge forbi, og så vil temperaturen falde et par grader yderligere, « siger meteorologen.

»Jeg ved ikke, om man kan kalde det kongevejr på dagen, men det kunne have været meget værre for årstiden,« siger han.

Det er så med at nyde de positive temperaturer, for snart er det slut med dem.

»Der kommer koldere luft i næste uge, og der vil også falde sne. Hvor meget er endnu for tidligt at sige, men vi skal ikke forvente samme mængder, som vi lige har set. Men vintervejret vender altså tilbage. Specielt nætterne bliver kolde,« siger den vagthavende meteorolog.