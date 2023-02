Lyt til artiklen

Brug så lidt tid udenfor som muligt fredag og lørdag.

Sådan lyder advarslen til indbyggerne i USAs nordøstlige delstater fra Pennsylvania til Maine.

Her forventer man ekstreme vejrforhold, så man risikerer frostbid bare ved at være ude i det fri i ti minutter, advarer Den Nationale Vejrtjeneste.

»Chillfaktoren har potentialet til at blive så kold, som det kun opleves en gang i en generation«, advarer vejrtjenesten ifølge Reuters.

Chillfaktor er et udtryk for, hvordan temperaturen påvirker huden ved en given temperatur. Øges vindhastigheden, giver det større nedkøling

I Boston i delstaten Massachusetts har borgmesteren slået alarm forud for det voldsomme vintervejr. Her forventer man, at temperaturen på grund af vindfaktoren kan komme helt ned på temperaturer svarende -32 grader celsius, skriver boston25news.com.

»Jeg opfordrer indtrængende alle Bostons beboere til under denne kolde nødsituation at tage forholdsregler, holde sig varme og sikre, samt tjekke at naboer er o.k.,« sagde byens borgmester, Michelle Wu.

Ifølge Reuters forventer vejrtjenesten, at kulden de værste steder vil føles som -46 grader celsius.

Også det sydlige USA har lidt under vinterkulden i den seneste tid.

Her har en iskold regn hærget delstaterne.

Mindst otte mennesker er omkommet i vintervejret, og over 500.000 mennesker var uden strøm i Texas, Arkansas, Tennessee og Mississippi, skriver BBC og citerer poweroutage.us.