»Alting har en ende, og en regnorm den har to,« sang Shu-bi-dua engang om hvalen Hvalborg, og måske kunne man passende synge noget lignende om sommervejret.

I hvert fald virker det som om, at denne sommer allerede er blevet afsluttet nogle gange, hvad det lune og solrige vejr angår.

Sådan kommer det også til at føles i denne uge, hvor det gælder om at nyde det flotte sensommervejr, lige så længe det varer.

»Det ser ikke ud til, at vi får regn i store mængder, men det bliver mere vådt og blæsende,« advarer vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

Hun tilføjer dog, at vi heldigvis skal helt hen til fredag, før en koldfront trækker ind over landet og får vind og vejr til at vende.

Indtil da byder sensommervejret på både sol, lune temperaturer og kun enkelte byger.

»Tirsdag bliver »en ok-pæn dag,« men man skal nok lige kigge ud og vurdere, om man skal have paraplyen med, inden man går hjemmefra,« lyder rådet fra Mette Zhang.

Der er nemlig lagt op til en »skønsom blanding« af både sol og skyer og enkelte byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader.

»Det vil dryppe lidt – hovedsageligt i Jylland – og Bornholm får det pæneste vejr med hensyn til sol og nedbør,« siger meteorologen.

De kommende dage byder også på det, meteorologen kalder »flot sensommervejr,« og temperaturerne kommer til at ligge omkring de 23 grader.

Men torsdag aften sker der noget.

»Fra torsdag aften og frem bliver det mere ustadigt. Det er ikke fordi, det vil regne i døgndrift, men det bliver mere vådt og blæsende,« siger Mette Zhang.

Derfor er prognoserne for slutningen af ugen også med både risiko for regn og byger og efterhånden også mere blæsende vejr.

Har du planer om en havefest, eller drømmer du om grillvejr i weekenden, er det dog for tidligt at fortvivle.

Og det er der to grunde til:

Mette Zhang forklarer, at der for det første ikke er udsigt til dagsregn.

For det andet er weekenden også stadig meget langt ud i fremtiden i forhold til at forudsige vejret, så hun råder til at tjekke prognoserne i løbet af ugen.

»Der er et lavtryk over Skotland, hvis bane endnu ikke ligger helt fast endnu. Det skal ikke forskyde sig meget for, at det enten bliver varmere eller koldere,« siger hun.