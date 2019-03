Nu kan vi snart gemme paraplyen og den tykke vinterfrakke væk, for efter en tid med kolde temperaturer, nedbør og kraftig blæst bør det være slut for denne gang med vintervejret.

Allerede fra næste uge begynder solen nemlig så småt at komme frem, og temperaturen forventes allerede fra midten af næste uge at bevæge sig op på to-cifrede varmegrader, hvilket er varmere end sædvanligt for denne tid på året.

»Der kommer en del solskin i næste uge, og onsdag bør vi begynde at passere de ti grader i dagtimerne,« siger Klaus Larsen, vagthavende hos DMI.

Vi skal dog først i gennem lidt flere dage med blæst, regn og slud, før vi kan lune os i forårsvarmen.

»Vi er midt i en ustadig periode lige nu, så man kan godt forvente flere perioder med både regn og slud henover landet i de kommende dage, men det sidste lavtryk passerer som sagt natten til mandag, og så begynder temperaturen at stige,« lyder det fra Klaus Larsen.

Selvom vejret bliver lunere og mindre blæsende i næste uge, skal man dog ikke forvente, at man kan smide overtøjet helt, for der kan stadigvæk falde lidt nedbør i ny og næ.

»Det er nok en meget god idé, at man tager lidt tøj på, for selvom der kommer en del solskin, kan der komme få perioder med byger,« siger Klaus Larsen.

De danskere, der ser frem til rigtig forårsvarme, må vente til slutningen af marts eller begyndelsen af april, hvor endnu et vejrskifte rammer landet, og som vil bringe endnu flottere solskinsvejr samt varmere temperaturer med sig.