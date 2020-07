Der er godt nyt til de mange danskere, der har hungret efter sol og varme den seneste tid.

For ifølge DMI er der gode chancer for en sommerdag den kommende weekend.

»Det er så småt begyndt at klare op de fleste steder i landet, og den lette til friske vind aftager i løbet af natten,« siger Anja Bodholdt, der er vagthavende hos DMI, til B.T.

Hun fortæller videre, at danskerne godt kan begynde at forberede sig på et vejrskifte fredag:

»Der venter en rigtig fin fredag med plads til en del sol. Vinden er aftagende, og vi ligger et sted mellem 18-23 grader det meste af dagen. Nogle steder kan vi måske snige os op på 25 grader lokalt.«

Men det er dog ikke kun udsigten til en sommeraften fredag, danskerne kan se frem til.

For lørdag bliver vejret nemlig endnu bedre, når temperaturerne lige får et nøk op.

»Vi får tørvejr og svag til jævn vind fra sydvest lørdag, og det ser ud til, at vi få en regulær sommerdag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 20-25 grader,« fortæller Anja Bodholdt og tilføjer:

»Det bliver varmest inde i selve landet og væk fra de vestlige kyster.«

Lige når danskerne har nydt de solrige timer fredag og lørdag, slår vejret - desværre - om igen.

»En koldfront banker på natten til søndag, og den skal passere i løbet af dagen. Temperaturerne kan dog stadig snige sig op på 22 grader flere steder,« forklarer Anja Bodholdt og slår fast, at starten på næste uge dog ser en anelse kedelig ud:

»Vejret, som vi har set det meste af denne uge, vender tilbage på mandag med mere vind og et skydække.«