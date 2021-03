Først bliver det godt - men så bliver det skidt.

Så kort kan man sammenfatte vejret i denne uge.

Bedst som vi har vænnet os til forår med flot sol og klart vejr, sætter vejrguderne i backgear og finder en anderledes våd og blæsende vejrtype frem.

Så hvis du satser på at fortrænge coronatristhed og ditto kilo med løbeture, en tur på raceren eller en lang travetur i nærmeste skov, ja, så er det med at komme af sted tirsdag eller onsdag.

Kold morgen med temp. ned på minus 10 grader bliver til en solrig dag med næsten ingen vind. Temp. kravler i løbet af formiddagen op på 2-7 graders varme. Nyd solen i dag og i morgen, for natten til torsdag skifter vejret til vådt. pic.twitter.com/GmdmdxVQfe — DMI (@dmidk) March 9, 2021

Natten til torsdag rammer et vejrskifte Danmark, og det bliver både blæsende og med en hel del nedbør, melder Danmarks Meteorologiske Institut.

»En våd omgang. Virkelig. Det ser ikke så rart ud,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard, om det vejrskifte, der lurer midt på ugen.

I øjeblikket har DMI et varsel om risiko for vindstød af stormstyrke og stormende kuling for torsdag og fredag, men meget tyder lige nu på, at det ikke bliver helt så slemt, forklarer hun.

»Jeg regner med, at det forvarsel bliver pillet ned i løbet af dagen i dag, men det bliver afgjort mere blæsende torsdag og fredag, og lokalt kan der komme vindstød af stormstyrke. Det bliver meget vådt,« siger Bolette Brødsgaard og tilføjer:

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Der kommer mange millimeters nedbør, for det bliver ved med at regne hele torsdagen.«

Hun forudser, at der især i det jyske kan falde mellem 15 og 25 millimeter torsdag. Og det kan være både som regn, slud og tøsne.

Derfor vil der også være risiko for glatte veje og restriktioner på broerne.

Men inden vi tager sorgerne for meget på forskud, så er der god grund til at glæde sig over vejret tirsdag og onsdag, understreger hun.

»I dag får vi rigtig flot og klart vejr med en hel del sol og omkring fem til seks grader. Det bliver en rigtig dejlig dag, men det er med at nyde vejret både i dag og i morgen, inden vejrskiftet rammer torsdag,« siger Bolette Brødsgaard.