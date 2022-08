Lyt til artiklen

Det har været tørt, og det har været varmt i det seneste stykke tid.

Men man skal nyde det så længe, det varer, for i weekenden skifter vejret til en noget mere våd oplevelse.

»Det begynder at skifte om fredagen, hvor det bliver mere skyet, og der kommer nogle flere byger i det hele taget. Der er nok størst mulighed for, at man vil opleve byger i det jyske, men det bliver ikke de store byger,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard.

Dog vil langt det meste regn falde natten til lørdag.

»I weekenden vil hele landet blive ramt af byger, men bygerne kommer så på forskellige tidspunkter. Man må holde øje med vejrudsigten, hvis man skal afholde have, bryllup eller andre udendørs arrangementer,« lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Frem til fredag vil vejret være nogenlunde, som man kender det fra det seneste stykke tid.

»De kommende dage står stadigvæk på varmt sommervejr med nogen sol gennem alle dagene. Der kan dog være lidt variation. Der kan være enkelte byger hist og pist, men langt de fleste vil opleve vejret som tørt det meste af tiden med temperaturer på 25 grader om dagen og 15 grader om natten,« siger Bolette Brødsgaard.

I det hele taget har det været en varm august med en gennemsnitstemperatur på 18,3.

Det er højere end den såkaldte klimanormal, der lyder på 16,9 grader.