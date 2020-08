Det er svært at spå med sikkerhed om, hvorvidt det brandvarme august-vejr varer ved.

I hvert fald hvis man skal vurdere ud fra de prognoser, som DMI lige nu kigger ud fra i den svedheden hede.

Af den grund er der lagt op til en mindre vejrgyser fra onsdag.

»Lige nu er det lidt usikkert. Nogle prognoser siger, at vi fra onsdag i næste uge får en front ind over os. Andre siger, at højtrykket bliver over os,« forklarer Lars Henriksen, vagtchef ved DMI.

Danmark er lige nu ramt af hedebølge. Foto: Claus Bech

Hvis Danmark får en front ind over sig, betyder det køligere temperaturer liggende på 18 til 23 grader.

Et højtryk betyder omvendt lune temperaturer på mellem 23-28 grader, forklarer Lars Henriksen, der samtidig påpeger, at forskellige prognose-udsigter er meget almindeligt.

»Ork ja. Når vi kommer længere ud på tidshorisonten, kan der være variation. Og det er selvfølgelig bedst, hvis prognoserne er enige. Det er de bare ikke, og derfor er der en usikkerhed.«

Hvis Lars Henriksen alligevel skal spå om, hvilken prognose, der holder stik - ja, så hælder han til den lune af slagsen.

»Noget tyder på, at varmen fortsætter. Ikke som en hedebølge som i dag (lørdag, red.), men gennemgående varmt med 23 og 28 grader i næste weekend og måske ugen efter,« siger Lars Henriksen på baggrund af et nuværende overtal af de lune prognoser.

Omvendt slipper danskerne ikke for nedbør på forskellige tidspunkter i løbet af næste uge.

»Der vil nok komme lidt byger med regn rundt omkring i landet, hvilket kan gøre det lidt lummert i vejret,« slutter Lars Henriksen og slår fast, at det med al sandsynlighed ikke ændrer på sommerlige temperaturer i store dele af næste uge.

Lørdag er der blevet registreret omkring 31,6 grader på Sjælland og i Jylland som det højeste. Søndag er der mulighed for at ramme 33 grader flere steder i landet.