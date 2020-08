Har du gået med vejr-nerver, siden B.T. i går skrev, at det er svært at spå om, hvorvidt det varme august-vejr fortsætter? Så kan du godt ånde lettet op.

Enhver tvivl om, hvorvidt sommervejret fortsætter den kommende uge, er nemlig forsvundet som dug for solen.

»Varmen består,« siger vagtchef ved DMI Martin Lindberg og tilføjer:

»Det bliver ikke med hedebølge som i dag (søndag, red.), men temperaturerne kommer til at ligge mellem 23 og 29 grader i stort set hele landet.«

Også mandag kan der blive trængsel på de danske strande. Temperaturen kan nemlig nå helt op på 33 grader flere steder i landet. Foto: Claus Bech/Scanpix 2020 Vis mere Også mandag kan der blive trængsel på de danske strande. Temperaturen kan nemlig nå helt op på 33 grader flere steder i landet. Foto: Claus Bech/Scanpix 2020

Lørdag lød meldingen fra DMI ellers, at der var usikkerhed i prognoserne i forhold til den kommende uges vejr.

Nogle prognoser sagde, vi fra onsdag ville få en front ind over os, andre sagde, at højtrykket ville blive. Heldigvis for alle, der elsker solskin og varme, har sidstnævnte nu vist sig at holde stik.

Og selvom vi fra tirsdag skal affinde os med, at temperaturerne ryger ned under de 30 grader, starter ugen ud med brandvarmt vejr flere steder i landet.

»Mandag eftermiddag bliver det igen over 30 grader flere steder i landet. I Vestsjælland kommer vi op omkring 30-32 grader, mens det i Sønderjylland kan blive helt op mod 33 grader,« siger Martin Lindberg.

Mulighed for regnbyger

Når vi når til slutningen af næste uge, er der dog igen lidt uenigheder om, hvordan vejret kommer til at arte sig.

»Det tyder på, at vejret efterhånden bliver mere ustabilt. Der kan komme en front med regn og byger fra sydvest, men det er endnu usikkert, om det når op over Danmark,« siger vagtchefen hos DMI.

Endnu engang er der modstridende holdninger i de forskellige prognoser. Én har regn og byger på programmet, mens en anden ikke har.

Uanset hvad, ser det dog ikke ud til, at vi skal til at have vinterjakken frem lige som det første.

Selvom der potentielt er en front og bygelinje på vej mod Danmark, har den nemlig ikke kølig luft med sig, så koldt bliver det ikke lige foreløbigt.