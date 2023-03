Lyt til artiklen

Selvom vi er trådt ind i forårsperioden med sol i lange baner de seneste dage, er det ikke slut med frostgrader og vinterfrakker.

I næste uge tager vejret nemlig en ordentlig drejning med frostgrader og sne.

Sådan ser DMIs prognoser ud på nuværende tidspunkt.

»Modellerne indikerer flere lavtryk, og kombineret med kold luft ser det ud til, at der kan komme sne. Det er dog meget vanskeligt at spå om lige nu,« siger den vagthavende meteorolog, Hans Peter Wandler, til B.T.

Han tilføjer dog, at hvis prognoserne holder, så får hele landet hvid nedbør at se.

Også temperaturerne tager et ordentligt dyk sammenlignet med nu. Fredag får vi eksempelvis op mod 10 grader, samtidig med at DMI varsler om tæt tåge eller rimtåge i hele landet de næste 48 timer.

»Næste uge bliver kølig med temperaturer omkring frysepunktet. Om natten helt ned til seks frostgrader. Og hvis det bliver skyet og snevejr, kan det blive koldere.«

Det er tirsdag, at det kolde vejr for alvor rammer.

Hvor i landet, kan Hans Peter Wandler dog ikke sige.

»Det kan nå at ændre sig med 50 kilometer, og så er det pludselig et helt andet sted. Men det meste af landet ser ud til at få hvid nedbør.«

Han understreger dog flere gange, at prognoserne kan skifte kurs, da der fortsat er nogle dage at løbe på.