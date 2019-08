Hvis du skal til havefest i weekenden, så får du din sag for, når du skal pakke din taske.

Vejret i den kommende uge byder nemlig på et noget ustadigt vejr, og det kulminerer i weekenden.

I løbet af fredag aften og natten til lørdag kommer der et regnvejr op fra Holland og Belgien. Regnvejret vil give spredte byger over hele landet.

»Hvis man skal til havefest, skal man have lidt af hvert med, men jeg ville nu ikke tage for meget tøj på, men måske noget, som kan tage noget vand,« siger vagtchef ved DMI Frank Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Jeg vil anbefale, at man vælger klipklappere frem for gummistøvler«.

Det bliver nemlig ikke koldt i weekenden, for temperaturerne forventes at ligge mellem 20 og 25 grader.

Til gengæld skal du overveje at lade paraplyen blive hjemme i weekenden, hvis ikke du vil risikere at agere lynkanal. DMI varsler nemlig risiko for tordenvejr - især lørdag.

Søndag bliver en blæsende affære, så hvis man har sat et havetelt op i haven til lørdagens fest, skal man overveje at tage det ned igen hurtigt, før det blæser væk.