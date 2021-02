Havde du set frem til at tilbringe vinterferien på en skibakke i Østrig med varm kakao i koppen og sol fra en frostklar himmel?

Så er der gode nyheder på vej. Og nej, Udenrigsministeriet har ikke ændret deres rejsevejledning.

Men det kolde vintervejr ser ud til at fortsætte i de kommende uger, viser DMIs månedsprognose for februar.

Så selvom du stadig kun kan drømme dig til de lange nedkørsler på ski, kan du altså godt nyde en varm kakao i frostklar vejr.

Februar står på frostgrader og sol. Foto: Henning Bagger Vis mere Februar står på frostgrader og sol. Foto: Henning Bagger

‘Efter en periode med blæst, snebyger og snefygning i denne uge forventes en længere periode med mere tørt vejr, mindre blæst og flere dage med sol,’ lyder det i prognosen.

Et højtryk med kold luft dominerer nemlig over Nordeuropa, mens lavtryk med regn, blæst og mildere luft holder sig ude over Atlanten.

‘Selv om koldluften vil dominere, er det sandsynligt, at vi får lidt tøvejr i perioder, men nætter og morgener vil oftest være kolde, og der kan ind imellem komme streng frost,’ lyder det.

I starten af uge 7 vil de østlige egne opleve mildere luft og nogen sol, men ellers bliver det mest skyet. En svag front vil passere Danmark vestfra med lidt sne, regn og slud. Og senere på ugen vil det efterhånden klare op igen med mest tørt og roligt vejr.

Hvad siger du til flere uger med frost?

Dagstemperaturen vil ligge mellem 1 graders frost og 4 graders varme, mens temperaturen om natten kan nå ned på minus 5 graders frost - nogle steder ned mellem 8-13 graders frost.

I uge 8 kan vi regne med mest tørt vejr og flere dage med nogen eller måske en del sol. Det er muligt, at der kigger en front forbi med sne, men ellers vil der kun være tale om enkelte og lokale snebyger

Dagstemperaturen vil svinge mellem minus to grader og 5 graders varme - hjulpet på vej af solen. Om natten kan temperaturen snige sig ned på minus 8 grader.

Uge 9 byder på mest tørt vejr med gode chancer for perioder med sol. Der vil være mulighed for enkelte lokale snebyger. Både dags- og nattetemperaturer vil minde meget om uge 8.

Hvis du har en kælk, er der god mulighed for at få den luftet i februar. Foto: Emil Helms Vis mere Hvis du har en kælk, er der god mulighed for at få den luftet i februar. Foto: Emil Helms

For alle tre uger gælder, at februar bliver noget koldere end normalt.