I flere dele af landet vil man opleve voldsomt blæsevejr i aften og i nat, lyder meldingen fra DMI.

Danmark har oplevet en decideret vinterperiode med kuldegrader, men nu ser det ud til, at der – bogstaveligt talt – blæser nye vinde.

I hvert fald ser vi nu de første skridt mod et mildere vejr i den kommende uge, forklarer vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø over for B.T. fredag aften.

»Typisk når vi har en vinterperiode som denne, er de sjældent forbundet med kraftig vind. Men nu kommer blæsten,« siger han.

»Det blæser op i løbet af aftentimerne og natten, og det vil blive op til hård kuling. Nogle steder vil man få vindstød af op til stormstyrke,« fortæller Henning Gisselø desuden.

De steder er ved den jyske vestkyst, på Lolland-Falster og på Bornholm, tilføjer han.

Allerede i løbet af natten vil vinden imidlertid aftage, og lørdag morgen og formiddag vil det være overstået de fleste steder. Kun på Bornholm vil der gå helt til hen på eftermiddagen.

Henning Gisselø forklarer, at den hårde vind er en slags første varsel om, hvad der venter os i de kommende dage.

»Det generelle outlook er, at vi vil se et omslag til mildere vejr. Kuldeperioden er slut nu,« siger han.

»Det tager lige et par døgn at slå igennem, men i næste uge vil det blive mere blæsende og mildt. Og vi vil få temmelig meget regn,« forudser Henning Gisselø.