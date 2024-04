Går du også rundt og venter på, at forårsvejret endelig kommer til sin ret og kaster lune temperaturer og solskin af sig?

Så er der desværre dårligt nyt til dig, for vejret holdes i et »koldt jerngreb« – og årsagen til det kan findes i højderne.

Det forklarer meteorolog Lars Henriksen i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Både onsdag og de kommende mange dage fortsætter det kølige forårsvejr med at dominere og kaste nattefrost af sig rundt omkring.

»For at forstå, hvorfor vejret holdes i dette kolde jerngreb, skal vi bevæge os ud i den østlige del af Atlanterhavet og op i syv-ti kilometers højde,« lyder det fra Lars Henriksen om situationen.

Det er deroppe, man finder den kraftige jetstrøm, som bugter sig rundt om kloden.

Nogle gange kan den dog – som meteorologen formulerer det – »gå i stå«, så den lægger sig over samme område i længere perioder.

»Når det sker, får den ofte en form, der minder om det græske bogstav omega (Ω), og man taler derfor om den såkaldte omega-blokering,« forklarer Lars Henriksen det i sin vejrkommentar.

Når en såkaldt omega-blokering dukker op, kan vejrsituationen på jorden blive »meget fastlåst og ensartet«.

»En omega-blokering har nu igen indfundet sig højt oppe i vores atmosfære vest for Danmark. Her har den tænkt sig at blive den næste uge, måske længere, og herfra diktere det kølige danske aprilvejr,« lyder den triste forårsmelding fra meteorologen.