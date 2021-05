»Det er efterårslignende tendenser vi får. Den næste uges tid det kommer til at være sådan. Det er ikke det mest opmuntrende vejr.«

Sådan lyder meldingen fra DMI over den kommende uges vejr.

Og efterårslignende tendenser, det betyder altså regn. Og meget af det. Det kan man også se, hvis man kigge ned i sin vejr-app på sin telefon, hvor det ikke ligefrem er et

Her fremgår det flere steder i landet kommer til at regne fra søndag og så ni dage frem.

Regnen spreder sig til stort set hele landet og vare ved en uges tid. Vis mere Regnen spreder sig til stort set hele landet og vare ved en uges tid.

Lige nu regner det primært i Jylland, men i løbet af natten bevæger det sig langsomt mod Fyn og Sjælland. Og grunden til, vi skal plages med regn så længe, er at den nedbørsfront, der lige nu svinger ind over Danmark, ikke bevæger sig særlig hurtigt.

»Regnen kommer til at være nogle dage, det er nemlig et lavtryk, der bevæger sig meget langsomt. Så det er ikke noget, vi sniger os ud af,« siger vagthavende ved DMI.

I løbet af de næste ni dage vil der dog være tørre timer uden regn. Men det er altså kun timer vi taler. For regnen kommer tilbage.

»Det er ikke kæmpe perioder, hvor vi har ophold, men nogle steder vil det ikke føles så slemt, fordi der vil være perioder, hvor man nyder solen.«

Vejret ser altså rimelig regnfyldt ud den næste uges tid. Vis mere Vejret ser altså rimelig regnfyldt ud den næste uges tid.

Andre steder i landet vil det dog føles endnu værre, fordi der også kommer blæst og nattefrost. Så her kan det blive ganske koldt.



Lige med undtagelse af Jylland, er det dog først fra søndag, regnvejret spreder sig ud over Danmark. Så måske vi er heldige, at vi får en 1. maj, hvor vi får lov til at se solen.