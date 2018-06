Maj-varmen er for god til at være sand, advarer eksperter.

I hvert fald er de ekstreme høje temperaturer kombineret med tørke nærmest usandsynlig på denne tid af året. Især hvis man fastholder, at klimaforandringerne ikke spiller en rolle i forhold til det ekstreme vejr.

»Det vejr, vi har set i maj, er uhyre sjældent og kræver, at mange ting falder sammen. Men selv da er det meget svært at forklare, at temperaturen er så høj, uden at man tager klimaforandringerne med i betragtningen,« siger klimaforsker hos DMI Martin Stendel.

Med en gennemsnitstemperatur på 15,0°C er maj 2018 den klart varmeste, der er registreret i de 145 år, DMI har målt. Det er 1,2°C varmere end den tidligere rekord og hele 4,2°C over den gennemsnitlige temperatur i perioden 1961-1990.

En kombination af sydøstlige vinde, en meget tør jord og et heldigt kalendersammenfald, hvor solen brød igennem lige fra start, hjalp majs varmerekord på vej.

»Det er ikke nok med 31 varme dage i træk. De skal også falde fra den 1. til den 31. Rykker det blot en uge den ene eller den anden vej, så får vi en gennemgående fin og varm maj, men uden rekord,« siger Martin Stendel.

Én gang i løbet af 1000 år støder man statistisk set på en maj i den varmekaliber, hvis klimaforandringer ikke regnes med, viser beregninger, som DMI har lavet. Men plotter man de gennemsnitlige temperaturer over maj siden 1800-tallet ind, vil man se, at den gennemsnitlige temperatur er steget mellem 1 og 1,5°C. Og tager man den temperaturstigning med i sandsynlighedsregningen, skal der statistisk set kun gå 400 år mellem hver varmerekord i maj.

Klimaforandringerne gør med andre ord det ekstreme vejr langt mere sandsynligt. Præcis som vejrforskerne i årevis har forventet det, siger meteorolog og klimaformidler Jesper Theilgaard, der lige er kommet hjem fra en konference i Paris, hvor det ekstreme vejr også var på dagsordenen.

»Ekstremerne i vejret er det, alle taler om – ikke bare i Danmark, men i hele verden. Især de store mængder nedbør, men også ekstrem tørke, som vi ser det lige nu i Danmark. Naturen reagerer,« siger Jesper Theilgaard, som ikke er i tvivl om, at de højere havtemperaturer som følge af klimaforandringerne spiller en afgørende rolle.

Og det er uanset, om man taler om den ekstreme varme, som i år har gjort danskerne særligt badeglade og is-sultne, orkanen Harvey, som sidste år sendte en meter regn ned over Texas eller de voldsomme oversvømmelse i Europa for to år siden.

»Man kan godt vælge at tro på, at det ekstreme vejr bare er rene tilfældigheder. Men så går tiden bare, og tør vi tage den chance?,« spørger Jesper Theilgaard.

Han opfordrer til, at vi hver især overvejer, hvordan vi i fremtiden vil leve vores liv. Skal vi blive ved med at flyve til Thailand på ferie, køre rundt i benzin- og dieselbiler og grille store, røde bøffer?

»Men vi er også nødt til at tænke mere i overordnede politiske løsninger, som bl.a. kan være med til at understøtte den teknologiske udvikling i en mere klimavenlig retning,« siger han.

Hvad vil du gøre for at undgå klimaforandringer i fremtiden?

Tre år med ekstremt vejr

2018: Varmerekord i Danmark

Maj 2018 blev med flere længder den varmeste maj nogensinde målt i Danmark, og det blev tilmed den solrigste måned af alle, der er registrereret herhjemme. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Maj 2018 blev med flere længder den varmeste maj nogensinde målt i Danmark, og det blev tilmed den solrigste måned af alle, der er registrereret herhjemme. Foto: Bax Lindhardt

2017: Harvey smider en meter vand

Orkanen Harvey har sendt mere en meter regn ned over Texas. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Orkanen Harvey har sendt mere en meter regn ned over Texas. Foto: SCOTT OLSON

2016: Oversvømmelse i Europa koster liv