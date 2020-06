'Benzin på bålet' og 'en tikkende bombe'.

Sådan lyder blot nogle af de beskrivelser, der ligger til grund for, at Danmarks Meteorologiske Institut advarer om, at lørdagen kan ende med lokale skybrud og tordenvejr.

På DMI's hjemmeside har meteorolog Lars Henriksen klokken 00:45 natten til lørdag givet den seneste status på det vejr, vi har i vente det kommende døgn.

Allerede fredag morgen udsendte DMI en risikomelding om, at der kunne opstå lokale skybrud og tordenvejr - særligt i Jylland og på Fyn - i løbet af lørdagen.

Senere blev det opgraderet til et egentligt varsel for det sydlige og vestlige Jylland, mens man udvidede risikomeldingen til også at gælde store dele af Sjælland og Lolland.

»Varme kombineret med en høj luftfugtighed er det rene benzin på bålet, når det kommer til kraftige regn- og tordenbyger. Lørdag står den på både masser af varme og høj luftfugtighed, og allerede fra om formiddagen kan de første regn- og tordenbyger vise sig, især i den centrale og østlige del af landet,« forklarer Lars Henriksen på DMI's hjemmeside.

Bygerne bevæger sig ikke særligt hurtigt hen over landet. Og det kan af den grund føre til ret store mængder regn over kort tid, der hvor bygerne rammer.

Skybrud - der er defineret som mere end 15 millimeter regn på 30 minutter - kan ikke udelukkes, slår meteorologen fast.

»Senere på dagen (lørdag, red.) går det også heftigt for sig længere vestpå, når et mere udbredt område med kraftige regn- og tordenbyger rammer Vestjylland og Sønderjylland med stedvise skybrud.« forklarer Lars Henriksen.

Indtil videre ser det fortsat ud til, at Møn, Falster, Øst- og Sydsjælland, Københavnsområdet samt Bornholm og Vendsyssel klarer frisag.

»Atmosfærerne lørdag er dog en 'tikkende bombe', og inden for kort tid kan kraftige regn- og tordenbyger dukke op ud af det blå, og uanset frisag eller ej, er det en god idé at holde sig opdateret på siden her,« slår meteorologen fast.