Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er skybrud på vej mod Jylland og Fyn.

Fredag eftermiddag vil kraftige regn- og tordenbyger ramme Jylland vestfra. Bygerne forventes at ramme Fyn hen imod aften.

De kraftigste byger kan skabe skybrud med mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. Man skal derfor forberede sig på, at der kan ramme skybrud i Jylland og på Fyn mellem fredag klokken 13 og lørdag klokken 04.

DMI varsler, at skybruddet kan få vandløb til at oversvømme, og opfordrer derfor til, at man lukker vinduer og døre samt kører efter vejrforholdene.

Det forventes, at skybruddet ikke fortsætter mod Sjælland.