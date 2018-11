Der er ikke noget, der tyder på, at danskerne for alvor skal til at finde hue og vanter frem. Den kommende uge kan danskerne nemlig forvente et lunt efterårsvejr.

I næste uge kan det blive helt op til 15 grader.

»Vi har noget varmere luft på vej, fordi der kommer en varmefront fra syd,« siger Frank Nielsen, vagtchef hos DMI.

Lørdag har også været en smuk efterårsdag med sol, blå himmel og ti grader.

Før vi kan nyde helt godt af det varmere efterårsvejr, skal vi dog igennem søndag og mandag, der især er præget af skyer og en smule nedbør.

»På grund af den varme luft, giver det os lidt udfordringer de næste par dage i løbet af søndag og mandag, fordi varmen danner skyområder. Så, det ser ud til, at vi i løbet af søndag morgen får overskyet vejr, som breder sig hen over landet og har lidt fugtighed med sig, hvilket kan give nedbør hist og pist,« siger Frank Nielsen.

Tirsdag ændrer vejret sig dog allerede, og det er her varmen for alvor tager fat, og danskerne kan forvente omkring 14-15 grader og fuld sol.

»Det er ikke hverdagskost, når man tænker på søndagen i sidste uge, hvor det sneede rundt omkring i landet. Det er ret flot novembervejr,« siger Frank Nielsen.

Danmark har før set varme temperaturer i november. Den anden november i 1968 var det intet mindre end 18,5 grader.

Generelt har 2018 været et år med et noget usædvanligt vejr.

Ud over en særdeles varm sommer med meget høje temperaturer, har vi også haft en løvfaldssommer med høje temperaturer i oktober.

Det lader altså ikke til, at det endnu bliver tid til at bygge en snemand eller finde kælken frem.