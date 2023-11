Efterår og stabilt vejr er to ting, der sjældent går hånd i hånd.

Vejrmæssige humørsvingninger er da også, hvad vi kan se frem til de kommende dage.

Der er netop nu en varmefront på vej ind over landet.

»I dag får vi i Nordjylland omkring de fem grader, men i Sønderjylland, hvor fronten er ved at komme op over, der er vi faktisk kommer op på ti grader. Så vi får et hop op på de otte til 12 grader i morgen, hvor det bliver varmest mod syd,« forklarer vagthavende meteorolog ved DMI, Mille Jensen.

Du skal dog lige læse lidt videre, før du farer ind i skabet og finder shorts og T-shirts frem.

For nok bliver det varmere, men fronten tager også regn med.

»Ja, lige nu regner det en del i Jylland og på Fyn, og det nærmer sig Sjælland. Sjælland får ikke helt så meget vand som Jylland gør lige nu, men det er udbredt finregn, som følger med varmefronterne.«

»I morgen er det samme historie. Vi starter tørt, og så kommer der regn. Der er det så bare ikke en varmefront, men en koldfront, der glider op igennem Jylland

Nyheden om mere vand kan nok bringe koldsveden frem hos de mange, der netop har kæmpet med oversvømmelser, men nedbørsmængderne denne gang er ikke på et niveau, der bør give anledning til bekymring.

»Det regner, men det er ikke kraftig regn. De værdier er vi slet ikke i. Der er meget vand i jorden, og der er nogle steder, hvor vandstanden i åerne har været kritisk, men det her regn gør ikke meget ved det.«