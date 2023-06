Er du til hede eller byger?

Søndagen byder på begge dele, men din placering i dronningeriget afhænger helt af, om du får det varmt eller vådt.

»I eftermiddag forventer vi lokale regn- eller tordenbyger. Der er ikke nogen landsdele, hvor vi tror, at det ikke kan komme.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen og tilføjer, at det er svært at forudsige, præcis hvor de falder.

Også temperaturmæssigt er der store udsving.

DMI har søndag formiddag en risikomelding om hedebølge for store dele af Jylland, hvor termometeret kan komme helt op på 28 grader.

I Nordjylland og den nordøstlige del af Sjælland får det nogle grader koldere, mens Bornholmerne må nøjes med mellem 18 og 22 grader.

"Vi er lidt i et dilemma med hensyn til hedebølgen, for lige nu ved vi ikke, om vi når kriteriet for hedebølge eller ej," siger Jesper Eriksen.

Han forklarer, at en hedebølge i meteorologisk forstand er, når temperaturerne tre dage i træk er over 28 grader.

Den kommende uge er den sidste før skolernes sommerferie, studenterne springer ud og Sankt Hans nærmer sig.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at varmen fortsætter lidt endnu, selvom vejret tegner til at blive mere ustadigt.

Temperaturerne kan på ugens tre første dage runde 28 grader, men natten til onsdag kan et regnvejr komme forbi.

»Frem mod næste weekend, hvor Danmark fejrer Sankt Hans, og mange børn går på sommerferie, er det stadig usikkert hvad der sker vejrmæssigt,« lyder det fra DMI, som dog understreger, at prognoserne endnu ikke er sikre.

»Prognoserne varierer fra mindre lavtryk med regn vestfra til mere højtrykspræget og tørt vejr.«

Lørdag og natten til søndag bød på lokale og kraftige byger i en tid, men Jesper Eriksen understreger, at den mængde vand, der faldt, slet ikke er nok til at slå tørken ned.

»Det er nedbør, der er kommet i bygeform. Det betyder, at det er kommet meget lokalt, og så er det kommet meget hurtigt.«

Naturen har nemlig bedst af, at nedbøren kommer langsomt og over en meget lang periode, forklarer han. På den måde kan jorden lettere optage vandet.

»Hvis den kommer lynhurtigt, og jorden er tør, så løber meget af vandet af og går til spilde i forhold til planterne,« siger han.

I hele landet som gennemsnit faldt der 1,3 millimeter regn. Nogle steder har der været kraftige byger – det gælder for eksempel nogle steder i Jylland og på Midt- og Vestsjælland.

Andre steder, som for eksempel Bornholm, fik slet ingenting.

Ifølge Jesper Eriksen er det »absolut ikke optimalt« for naturen at få store skyl af regn.

»Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men vi vil hellere have et regnvejr, der varer i flere timer, uden at det vælter ned,« siger han.