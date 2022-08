Lyt til artiklen

Hvis vejrudsigten for den kommende uge skal beskrives med to ord, kan den koges ned til 'varmt og vådt.'

Hedebølgen fortsætter nemlig nogle dage endnu, men vejret bliver mere ustadigt.

Det betyder, at der nu – som noget nyt – er udsigt til både regn- og tordenbyger.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt, som sætter nogle flere ord på både mandagens og resten af ugens vejr.

»Varmen holder ved frem til torsdag, og vi har forlænget vores varsel om hedebølge,« siger hun og forklarer, at det endnu engang er det østlige og sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster, der får det varmest.

Her kommer temperaturerne til at ligge over 28 grader. Generelt kommer vi til at ligge mellem 25 og 30 grader.

Den øvrige del af landet, hvor der ikke er varslet hedebølge, kommer dog ingenlunde til at fryse, understreger meteorologen.

Selvom vejret stadig er til shorts og soltop, så er det en god idé at supplere med både regntøj og paraply.

Der er nemlig byger på vej, som meget vel kan være kraftige og endnu med et ordentligt brag, forudser DMI.

Især slutningen af ugen ser våd ud, men allerede mandag trækker bygerne op over landet fra sydøst, og henover middag og eftermiddag begynder der er komme regn- og tordenbyger.

Det bliver primært den vestlige og sydvestlige del af landet, der bliver ramt, men – som Anja Bodholdt udtrykker det:

»Jeg kan ikke sige, at der er et sted i landet, som ikke har risiko for nedbør i dag.«

Og hvor meget vand kommer der så? Ja, det tør hun ikke spå om:

»Det bliver spændende. Spørgsmålet er, hvor meget nedbør der kommer. Lige nu har vi ikke et varsel om skybrud, men der er bestemt potentiale til, at det bliver meget kraftige byger.«

»Det er noget, vi holder nøje øje med,« tilføjer Anja Bodholdt.