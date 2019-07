»Jeg har aldrig oplevet det før.«

Gaba Kristiansen bor i den østliggende by Tasiilaq, hvor man har haft temperaturer på op imod 17 grader.

I juni målte man rekordhøje 17,3 grader ved Thulebasen i det nordlige Grønland. I april slog man varmerekord i den østlige del af landet. Der blev målt over 17 varmegrader.

»I år blev det sommer ret hurtigt. Allerede i maj var isen væk,« fortæller Gaba Kristiansen og forklarer, at isen plejer at blive helt frem til juni.

Gaba Kristiansen er glad for varmen – dog kan han ikke bruge sin snescooter.

Men han har faktisk ikke noget imod den tidlige sommer. Det betyder nemlig, man kan tage på hval- og sælfangst tidligere, end man plejer.

»Planterne kommer også før tid. Så vi har samlet bær og urter siden maj,« fortæller den 45-årige grønlænder.

For i Grønland er vinteren nemlig meget barsk, og det er derfor svært at bevæge sig rundt.

Men selv om det er dejligt, at isen forsvinder og giver plads til fiskeri, så er det bestemt ikke normalt.

Her ser du en stor pøl smeltet vand oven på en gletsjer nær byen Tasiilaq i juni 2018. Foto: LUCAS JACKSON

Søndag slog man rekord med 21 grader i det canadiske område Alert. 817 kilometer fra Nordpolen.

De ekstreme temperaturer kommer med et højtryk, som ligger over Grønland. Det giver vind fra syd ned over Det Arktiske Ocean.

»Det er uomtvisteligt, at temperaturen stiger.«

Sådan siger seniorklimatolog ved DMI John Cappelen, da vi taler med ham onsdag formiddag.



Danmark bliver også varrmere

Også i Danmark kan man se, at varmerekorderne bliver flere og flere.

»Vi har også oplevet mange flere varmerekorder i Danmark de seneste årtier,« siger John Cappelen.

Han forklarer, at vi selvfølgelig altid har set varmerekorder. Men de seneste 30-40 år er intervallerne mellem rekorderne blevet mindre.

»Der er mange varmerekorder, men ikke særlig mange rekorder, når vi kigger på de lave temperaturer,« uddyber han.

Han forklarer, at de mange rekorder skyldes, at temperaturen stiger, samtidig med at der er lokale svingninger i vejret.

Svingningerne er helt naturlige, men når gennemsnitstemperaturen stiger, så vil svingningerne også skabe højere målinger.

Men hvorfor?

Tilbage i marts blev det fastlagt, at 97 procent af alle klimaforskere er enige om, at den øgede temperatur skyldes en menneskeskabt CO 2 -forurening.

Den øgede mængde CO 2 betyder, at temperaturen stiger – og det vil den formentlig blive ved med, hvis man ikke gør noget for at undgå det.

Her ser du Gaba Kristiansen på en af sommerens fisketure.

Efter varmerekorden i det nordlige Canada sagde en af meteorologerne i landets miljøministerium, Armel Castellan, til ​nyhedsbureauet AFP:

»Det er en enestående statistik og et eksempel på de hundredvis af rekorder, der sættes på grund af den globale opvarmning.«

Gennemsnitstemperaturen i Alert, hvor der søndag blev målt 21 grader, er i juli 3,3 grader, og den gennemsnitlige maksimaltemperatur er 6,1 grader.

Tilbage hos Gaba Kristiansen i det østlige Grønland er man ikke helt overbevist om, at det er klimaforandringerne, der skyldes den varme sommer.

»Jeg talte med en ældre mand i går. Han fortalte mig, at de havde en lignende sommer for 60 år siden,« siger han og fortsætter:

»Jeg tænker, at sådan er naturen.«