Det er ikke kun her i Danmark, januar har lagt usædvanligt mildt fra land.

Ja, faktisk har der været stribevis af varmerekorder allerede – og eksperter har aldrig set noget lignende.

»Vi kan betragte det her som den mest ekstreme begivenhed i europæisk historie,« siger klimatologen Maximiliano Herrera, som forsker i ekstreme temperaturer, til The Guardian.

»Vi kan uden tvivl sige, at det er første gang Europa bliver ramt af ekstremt vejr (forstået som ekstrem varme, red.) i en skala, som kan sammenlignes med det mest ekstreme Nordamerika er blevet ramt af,« tilføjer han.

I den nordvestpolske by Miedzyzdroje var det 12 grader varmt 1. januar. Mange lokale udnyttede det milde vejr til at gå en tur ved stranden.

I mindst otte europæiske lande stod januars varmerekord for fald allerede på årets og månedens første dag.

Herunder her i Danmark.

I Abed på Lolland blev der målt 12,6 grader.

»Det er usædvanligt i januar, uanset hvordan vi vender og drejer det. Middeltemperaturen i januar ligger på 1,6 grader,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, til Ritzau.

Den tidligere varmerekord lød på 12,4 grader og stammer fra 2005. Målingen ved Abed skal dog verificeres af DMI's klimatologer, før den kan godkendes som ny rekord.

Også i lande som Holland, Tjekkiet, Polen, Letland, Litauen og Hviderusland er der sat nye varmerekorder – med temperaturer som flere steder adskiller sig endnu mere fra middeltemperaturen, end hvad vi oplever her i Danmark.

I tjekkiske Javornik nåede termometeret op på 19,6 grader, mens der blev målt 19 grader i polske Korbielow. Begge steder er det hele 18 grader over middeltemperaturen i januar.

Den schweiziske alpeby Delémont kunne notere 20,2 graders varme – den højeste temperatur, der nogensinde er målt på den nordlige side af Alperne i januar, skriver Aftonbladet.

People walk at the Jalu Kurka Park in Krakow, southern Poland, 01 January 2023. Temperatures in Krakow were reported at plus 13 degrees Celsius.

Længere mod syd er vejret decideret sommerligt. I den nordspanske by Bilbao nåede termometrene helt op på 24,9 grader, hvilket er en lokal varmerekord. Billedet er det samme i Sydfrankrig.

»Der har været ekstrem varme over et enormt område, hvilket ærlig talt nærmest er uhørt,« siger Alex Burkill, som er meteorolog ved Met Office – Storbritanniens pendant til DMI – til The Guardian.