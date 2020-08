De sidste ugers omskiftelige vejr har fået de fleste til at drømme om sommer, sol og strand - og er du en af drømmerne, kan du måske ånde lettet op nu.

DMI spår nemlig om varmere tider. Helt op til 28 grader i denne uge.

»Jeg tror, der kommer en lang periode med fint og varmt vejr,« siger Martin Lindberg, vagthavende ved DMI.

I dag bliver vejret dog som i går: Mellem 16 og 20 grader de fleste steder i landet, med mest sol om formiddagen og aftenen, men de efterfølgende dage skulle temperaturen langsomt stige.

Omkring midten af ugen, onsdag, kan vi snige os op på omkring 25 grader, og når vi når weekenden, kan vi være heldige at få helt op til 28 grader.

Faktisk varsler DMI en decideret regional hedebølge nogle steder i Danmark. Det er det sydvestlige Jylland, der står for skud fra torsdag til søndag, og som kommer til at få omking 30 grader.

Heldigvis ser det ud til, at varmen er kommet for at blive et stykke tid.

»Jeg tror, varmen bliver i lang tid,« fortæller Martin Lindberg.

Så havde man givet helt op på den danske sommer, så kan man godt smile lidt alligevel og pakke strandtasken.

Der vil dog stadig være enkelte byger og skyer rundt omkring i landet, men det er ikke noget, vi skal være så bange for, mener DMIs vagthavende.

»Der kommer en lille overgang med lidt mere regn - primært i Jylland - men det er ikke noget stort,« fortæller vagthavende Martin Lindberg.