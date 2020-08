Du skal til udlandet, hvis du længes efter sol og sommer. For her i Danmark får du ikke længere meget af den slags.

I hvert fald ikke, hvis du foretrækker at sole dig i temperaturer, der overstiger 19 grader.

»Vi får ikke den her varme tilbage, som vi har haft i begyndelsen af måneden,« siger Trine Pedersen, der er vagthavende ved DMI.

Det er ikke noget, der overrasker hende, for sådan plejer det ofte at være, når vi nærmer os september.

»Det er ganske almindeligt,« siger hun.

Dog kan vi varme os lidt ved, at vi frem til slutningen af næste uge får lov til at blive fri for både regn og blæst. Næsten da.

Har vi haft nok sommervejr i Danmark i år?

Prognoserne viser, at der lokalt vil være byger natten til søndag, men det er bestemt ikke noget, der sætter kloaksystemet på overarbejde.

»Der vil være mindre byger rundt omkring i landet, men det er langt fra den mængde, vi har set før,« siger Trine Pedersen.

Samtidig fortæller hun, at vinden vil være på et meget lavt niveau.

»Der er ikke specielt meget vind tilbage de næste par dage, og sådan vil det formentlig fortsætte noget tid frem,« siger hun.

Alt i alt en lidt kedelig vejrprognose, men det gør vel heller ikke noget engang imellem?