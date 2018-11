Det gode vejr med lune temperaturer fortsætter ugen ud, men weekenden kan kræve, at paraplyerne bliver fundet frem flere steder i landet.

November har indtil nu været en tør og lun affære med to-cifrede plustemperaturer. De friske typer har endda kunne beholde shortsene på, selvom almanakken officielt siger vinter. Der har til gengæld været langt til snekamp, vinterjakker og røde næser.

Og sådan fortsætter det resten af denne uge ifølge DMI's prognose. Dog byder weekenden flere steder på regn, men de lune grader bliver der ikke ændret på.

Dråberne melder sin ankomst fredag, men først søndag begynder regnvejret for alvor. Særligt hvis man bor i Nordjylland, Københavnsområdet, Vestsjælland og på Bornholm vil man opleve nedbør.

Ifølge DMI's prognose vil de fire steder opleve henholdsvis fire og fem milimeter i løbet af søndagen.

Den våde prognose bliver opvejet af temperaturer langt over normalen for november på omkring ti grader hele weekenden landet over.

Hvis man ønsker en weekend med mindst mulig regn skal man sørge for at opholde sig i Syd- og Sønderjylland, hvor weekenden byder på blot en enkelt milimeter nedbør fordelt over alle tre dage.

Mandag fortsætter det med at regne, viser DMI's prognose.

Indtil tirsdag er der blot faldet to milimeter regn i november. Gennemsnitstemperaturen i november ligger i øjeblikket på 8.2 grader, som er langt over normalen på 4.7 grader.