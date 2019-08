Det gælder om at nyde solen og varmen denne lørdag - for fra begyndelsen af næste uge skifter vejret, så der venter os et mere 'klassisk sommervejr'.

Lørdagen ser ud til at kaste 23 til 24 grader af sig, mens der mange steder er et godt udsyn til solen.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, til B.T.

»Det kommer i store træk til at se ganske pænt ud. Solen skinner lystigt. Så kan det være, når vi kommer ud på eftermiddagen, at der kommer nogle enkelte skyer og måske en enkelt byge, hvis man er uheldig,« forklarer han.

Lørdag tyder derfor til at blive en ganske pæn dag for hele landet. Næsten.

»Bornholmerne kan måske være uheldige og få en tordenbyge fra Sverige, men de får også pænt med solskin derovre,« fortæller Klaus Larsen.

Søndag ser lidt flere skyer ud til at komme ind over landet, og fra begyndelsen af næste uge skifter vejret.

»Så kommer vi ind i mere klassisk, dansk sommervejr med regn, byger og sol i sådan en jævn afveksling,« forklarer meteorologen.

Dog bliver det ikke nødvendigvis koldt.

»Vi holder os lige over de 20 grader mange steder. Men det bliver lidt mere ustadigt, når vi kommer ind i næste uge.«

For de solhungrende danskere, der håber på flere hedebølger, er der derfor dårligt nyt, for der er lange udsigter til, at så høje temperaturer igen lægger sig over landet.

»Ja, heldigvis, var jeg lige ved at sige. Jeg kan godt springe dem (de høje temperaturer, red.) over,« griner Klaus Larsen og tilføjer:

»Men for dem, der gerne vil have dem, er der lange udsigter.«